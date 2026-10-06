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Царьград

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8 стран уже пострадали. Россия стала "вишенкой": Кто остановит США, Европу и НАТО?

8 стран уже пострадали. Россия стала "вишенкой": Кто остановит США, Европу и НАТО?

Соединенные Штаты, Европа и блок НАТО на протяжении десятилетий систематически осуществляют открытую агрессию против суверенных стран.

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