8 стран уже пострадали. Россия стала "вишенкой": Кто остановит США, Европу и НАТО?

Соединенные Штаты, Европа и блок НАТО на протяжении десятилетий систематически осуществляют открытую агрессию против суверенных стран.
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