FCPO Outlook: Key Levels and Strategies for the Week Ahead FCPOM2025-FCPOU2025 MYX:FCPOM2025-MYX:FCPOU2025 goldong01 Recent Market Overview FCPOJ2025 FCPOK2025 FCPO1! The market, both for outright contracts and spread contracts, has shown significant signs of consolidation recently.
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