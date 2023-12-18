Западные государства могут принять решение о ликвидации главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом во время общения с блогером Дэнни Хайфоном заявил экс-разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер.
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