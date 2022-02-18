10 громких предсказаний будущего, сделанных мультфильмами за последние 20 лет

Но кто бы мог подумать, что столетия спустя создатели мультипликационных сериалов «Симпсоны», «Футурама», «Инспектор Гаджет», «Джони Браво» перевернут мир предсказаний и будут иллюстрировать грядущие события в своих шоу с поразительной точностью.