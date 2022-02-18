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10 громких предсказаний будущего, сделанных мультфильмами за последние 20 лет

10 громких предсказаний будущего, сделанных мультфильмами за последние 20 лет

Но кто бы мог подумать, что столетия спустя создатели мультипликационных сериалов «Симпсоны», «Футурама», «Инспектор Гаджет», «Джони Браво» перевернут мир предсказаний и будут иллюстрировать грядущие события в своих шоу с поразительной точностью.

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