В библиотеке на Усиевича рассказали о раритетных книгах и легендарной типографии

В библиотеке № 42 имени А.П. Платонова в районе Аэропорт состоялась кураторская экскурсия по книжной экспозиции редчайших экземпляров дореволюционных изданий классиков отечественной и зарубежной литературы, старинных учебников и иллюстрированных атласов, изданий для детей и наставлений по моде, быту и этикету.
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