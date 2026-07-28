Петровский парк
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Петровский парк

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В библиотеке на Усиевича рассказали о раритетных книгах и легендарной типографии

В библиотеке № 42 имени А.П. Платонова в районе Аэропорт состоялась кураторская экскурсия по книжной экспозиции редчайших экземпляров дореволюционных изданий классиков отечественной и зарубежной литературы, старинных учебников и иллюстрированных атласов, изданий для детей и наставлений по моде, быту и этикету.

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