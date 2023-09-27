Интервью с дьяволом: Буданов играет в стратега

Нарядный Буданов в Вашингтоне. Источник: thedrive.com Плохая мина при плохой игре Молодой да ранний Кирилл Буданов, ставший бригадным генералом в 35 лет, в скорости карьерного роста намного обошел своего нацистского прототипа шефа абвера Вильгельма Канариса.
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