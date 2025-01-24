Хоккеист Овечкин пригласил на свой турнир спортсменку из Воскресенска

Турнир Ovi Cup проводится с 2018 года и уже стал визитной карточкой Подмосковья. Капитан Washington Capitals Александр Овечкин прислал приглашение на соревнования воспитаннице воскресенской спортивной школы Марии Кундашкиной.
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