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Царьград

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Ураганный ветер и снегопады в Иркутской области: регион готовится к шторму

Ураганный ветер и снегопады в Иркутской области: регион готовится к шторму

Иркутская область готовится к шторму 6 апреля: прогнозируется ветер до 35 м/с, дожди, переходящие в снег, и гололедица.

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