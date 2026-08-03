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Аналитики «Мегафона» сообщили, что летом 2026 года у пермяков вырос интерес к экзотическим направлениям для отдыха

Аналитики «Мегафона» сообщили, что летом 2026 года у пермяков вырос интерес к экзотическим направлениям для отдыха

Туристы из Перми в 2026 году посетили более 120 стран. Летом география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами стали популярны дальние маршруты, включая острова Африки и Азии.

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