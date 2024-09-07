Не только Долина: российские звезды, которых обманули мошенники

Вспоминаем знаменитостей, которые попались на крючок аферистов. фото: Legion Media; соцсетиМошенники с каждым годом прорабатывают изощренность своих схем, и в реальности все это выглядит не так эпатажно и величественно, как в голливудских фильмах.
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