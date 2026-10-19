Московское «Динамо» одержало седьмую победу подряд в РПЛ, обыграв ЦСКА со счётом 3:1. Как пишет Metaratings, бело-голубые возглавляют таблицу с 25 очками.
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