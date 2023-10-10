Штраф 500 тысяч грозит браконьеру за пойманных в Новосибирске судаков и лещей

Более 40 кг незаконно добытой рыбы изъяли транспортные полицейские у подозреваемого в браконьерстве. «В ходе патрулирования акватории Новосибирского водохранилища сотрудники линейного отдела МВД России в речном порту Новосибирска задержали подозреваемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов», – сообщила представитель ведомства Анна Щербакова.
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