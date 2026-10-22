Закон отражения. Сказки от Эльфики. Надежда Лялькину все обижали. Может, потому что внешность была невнушительная, может, потому что не умела адекватно ответить, а может, просто слишком нежная натура – кто его знает? Но вот ведь какая штука: если где какая агрессия в воздухе витает – обязательно высмотрит Лялькину и тресь её по голове! Ну, не по-настоящему, а так, морально… Но всё равно – больно же!!! И начальство её всё время в жертвы выбирало, и подруги предавали, и коллеги подставляли, и даже трамвайные хамы безошибочно выделяли её из толпы и отрывались по полной.