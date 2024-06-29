Стали известны подробности о новом Renault Koleos, которым стал китайский кроссовер

– это новое воплощение кроссовера, представленное официально компанией Renault. Этот кроссовер не является самостоятельной разработкой, он представляет собой модель Geely Monjaro, обретшую новое исполнение в стилистике Renault в передней части.
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