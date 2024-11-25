Третье поколение Mazda CX-5 появится позже, чем все думали

Рендер третьего поколения Mazda CX-5 (Изображение: Best Car) Несмотря на активное развитие новой линейки кроссоверов с поперечно расположенными двигателями и базовым задним приводом Mazda не собирается отказываться от своей самой продаваемой на сегодняшний день SUV-модели в мире – бестселлера CX-5.