Третье поколение Mazda CX-5 появится позже, чем все думали

Рендер третьего поколения Mazda CX-5 (Изображение: Best Car) Несмотря на активное развитие новой линейки кроссоверов с поперечно расположенными двигателями и базовым задним приводом Mazda не собирается отказываться от своей самой продаваемой на сегодняшний день SUV-модели в мире – бестселлера CX-5.
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