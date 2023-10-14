Главы Минфинов США, Франции и Великобритании обсудили санкции против России

Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с коллегами из Франции и Великобритании продолжение финансовой поддержки Украины и противодействие обходу антироссийских санкций, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление по итогам встречи от американского ведомства.