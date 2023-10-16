«…И гроздья полотен зреют». К 470-летию смерти Лукаса Кранаха старшего

Лютер, взорвавший (в определённом смысле) мир, представим по портретам Кранаха, с которым дружил: мы можем увидеть широкую тяжесть лютерова лица, ощутить мощь выщупывающего простора взгляда… Готические традиции (бесконечной устремлённости ввысь).
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