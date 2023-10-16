Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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  • Владислав Владислав
    Статья ни очем. Текста мизер.Мы из СССР
  • Виктор Медведев
    Спасибо за публикацию. Родился и вырос около проходной завода ОР. И автора – Володю Спектора – знаю.В стуке колёс – «...

«…И гроздья полотен зреют». К 470-летию смерти Лукаса Кранаха старшего

«…И гроздья полотен зреют». К 470-летию смерти Лукаса Кранаха старшего

Лютер, взорвавший (в определённом смысле) мир, представим по портретам Кранаха, с которым дружил: мы можем увидеть широкую тяжесть лютерова лица, ощутить мощь выщупывающего простора взгляда… Готические традиции (бесконечной устремлённости ввысь).

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