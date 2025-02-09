Себе дороже. Российские базы в Сирии теряют актуальность

Регина Толстоброва

Лучше России не связываться с этими бородачами, ни каких денег, Сирии очень хорошо помогали, и кормили и поили, и лечили. Если им заплатить, они потом начнут шантажировать и будут все время деньги вымогать. Не могу понять асада, как мог он все бросить и уехать. столько Россия вложила денег. помогали. вывод такой: надо жить своим домом и никому не помогать.