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Себе дороже. Российские базы в Сирии теряют актуальность

Себе дороже. Российские базы в Сирии теряют актуальность

Аргументы и факты – aif.ru Себе дороже. Вчерашние джихадисты, пришедшие к власти в Сирии, требуют от России «искупить свою вину перед сирийским народом».

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Лучше России   не связываться с этими бородачами, ни каких денег, Сирии очень хорошо помогали, и кормили и поили, и лечили. Если им заплатить, они  потом начнут шантажировать и будут все время деньги вымогать. Не могу понять асада, как  мог он все бросить и уехать. столько Россия вложила денег. помогали. вывод такой: надо жить своим домом и никому не помогать.
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18 час.
Николай Першин
Наш контингент спокойно может взять под свой контроль часть сирии, и уничтожать любую собаку на подходе к границам этих территорий. Реформированный Вагнер справится.
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14 час.
виктор матвеев
Кормить террористов это западло, российский народ не поймет и не простит.
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11 час.
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