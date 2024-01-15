В Самаре наградили юных участников литературного конкурса

Организатором выступили Дума г. Самара и “Центр развития образования”.Литературный конкурс под названием “Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для своего города…” проходил в период с 5 по 15 декабря 2023 года.
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