Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сысоев
    Если бы власть сказала, что несмотря на сокрушительные санкции страна выстояла и экономически не провалилась, то это ...Хазин разрушил об...
  • Александр Сысоев
    Я бы вас тоже забанил, мыслей - кот наплакал, а убого мата через край. Кстати, я славянин, русский. Мать вашу.Суровая правда с ...
  • Александр Сысоев
    Согласен с Андреем Перла, мы подошли к этой черте, когда у нас выбора не остается, как жестко и массированно ударить ...Запад повысил ста...

В Самаре наградили юных участников литературного конкурса

В Самаре наградили юных участников литературного конкурса

Организатором выступили Дума г. Самара и “Центр развития образования”.Литературный конкурс под названием “Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для своего города…” проходил в период с 5 по 15 декабря 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх