В районе главной площади Челябинска на две недели ограничат движение

В центре Челябинска ограничат движение автомобилей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ночь с 5 на 6 июля начнется ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении улицы Цвиллинга и проспекта Ленина.
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