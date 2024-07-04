В районе главной площади Челябинска на две недели ограничат движение

В центре Челябинска ограничат движение автомобилей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ночь с 5 на 6 июля начнется ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении улицы Цвиллинга и проспекта Ленина.