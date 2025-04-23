Путевка в мир: победитель ЕКЛ получит место в ФИБА Masters 2026

Руководству Единой континентальной лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3х3 удалось договориться с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) о том, что победитель и призеры седьмого сезона ЕКЛ 3х3 получат прямую путевку на ФИБА 3х3 Challenger & Masters 2026, — главный международный старт года в этом виде спорта.