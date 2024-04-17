АСИ: число несовершеннолетних самозанятых в РФ превысило 80 тысяч человек

В стране растет число несовершеннолетних самозанятых. Директор Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно отмечает, что с каждым годом все больше молодежи начинает заниматься предпринимательством.