Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    Пинчук тысячу раз прав, отвечать симметрично, но на порядок больше!Пинчук: "Убили 1 ...
  • Иван
    Эта акция чипирования и "Covid-19" были приготовлены для людей, но Никита Михалков выложил все доказательства и вот о...Подмосковье: вакц...
  • Андрей Павлов
    Англосаксы, вы мне ненавистны, но вы умеете работать в долгую. И этим опасны для нас. Именно для нас, для наших време...А по-русски? Лавр...

РБК: осуждённый за взятки экс-руководитель ИК-37 Шварев погиб на СВО

РБК: осуждённый за взятки экс-руководитель ИК-37 Шварев погиб на СВО

В зоне проведения спецоперации погиб бывший начальник ИК-37 Андрей Шварев.Бывший руководитель ИК-37 в Пермском крае Андрей Шварев, осуждённый за взятки и превышение должностных полномочий, погиб в зоне спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх