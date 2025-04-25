РБК: осуждённый за взятки экс-руководитель ИК-37 Шварев погиб на СВО

В зоне проведения спецоперации погиб бывший начальник ИК-37 Андрей Шварев.Бывший руководитель ИК-37 в Пермском крае Андрей Шварев, осуждённый за взятки и превышение должностных полномочий, погиб в зоне спецоперации.
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