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Калужские новости

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Движения транспорта ограничат пересечении Тарутинской и Зерновой в Калуге

Движения транспорта ограничат пересечении Тарутинской и Зерновой в Калуге

С 15 июля в связи с проведением работ по модернизации светофора будет ограничено движение на пересечении улиц Тарутинская и ЗерноваяС 15 июля в связи с проведением работ по модернизации светофора будет ограничено движение на пересечении улиц Тарутинская и Зерновая в месте проведения работ.

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