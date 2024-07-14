Движения транспорта ограничат пересечении Тарутинской и Зерновой в Калуге

С 15 июля в связи с проведением работ по модернизации светофора будет ограничено движение на пересечении улиц Тарутинская и ЗерноваяС 15 июля в связи с проведением работ по модернизации светофора будет ограничено движение на пересечении улиц Тарутинская и Зерновая в месте проведения работ.