S&P 500 E-mini Futures: Bullish Momentum Meets Key Resistance E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! fxtraderanthony Technical Analysis: S&P 500 E-mini Futures (ES1!) – April 2025 Market Structure & Price Action for US500 The daily chart shows the S&P 500 E-mini Futures in a bullish recovery after a significant correction.