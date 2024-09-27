США готовы были бить дальнобойными ракетами по территории России. Но что их остановило? Журналист и телеведущий Руслан Осташко назвал одно отрезвляющее слово - "война".
США готовы были бить ракетами по России. Что их остановило? Одно отрезвляющее слово
Комментарии
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Александр Макеев
Причём, на агрессию нацистского Запада отвечать уничтожающим ударом по США вместе с Канадой, и по каждой остальной стране нацистского НАТО (по американским военным базам в Турции, а не по турецкой армии и не по турецкому населению, может быть...), по Австралии, Японии, Южной Корее, Филиппинам и Новой Зеландией. 😇 Чтобы избежать неотвратимых ударов по своей евро-натовской стране, правительство страны должно экстренно выйти из блока НАТО и выгнать со своей территории американские оккупационные войска или уничтожить американские оккупационные войска на свое й территории! 👻
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19 час.
Ю
Юрий Зубрин
Теперь становится понятна истерика блинкина и суть его слов о "безответственности " заявления Путина В.В.
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18 час.
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