Александр Макеев

Причём, на агрессию нацистского Запада отвечать уничтожающим ударом по США вместе с Канадой, и по каждой остальной стране нацистского НАТО (по американским военным базам в Турции, а не по турецкой армии и не по турецкому населению, может быть...), по Австралии, Японии, Южной Корее, Филиппинам и Новой Зеландией. 😇 Чтобы избежать неотвратимых ударов по своей евро-натовской стране, правительство страны должно экстренно выйти из блока НАТО и выгнать со своей территории американские оккупационные войска или уничтожить американские оккупационные войска на свое й территории! 👻