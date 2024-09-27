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Царьград

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США готовы были бить ракетами по России. Что их остановило? Одно отрезвляющее слово

США готовы были бить ракетами по России. Что их остановило? Одно отрезвляющее слово

США готовы были бить дальнобойными ракетами по территории России. Но что их остановило? Журналист и телеведущий Руслан Осташко назвал одно отрезвляющее слово - "война".

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Комментарии
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Александр Макеев
Причём, на агрессию нацистского Запада отвечать уничтожающим ударом по США вместе с Канадой, и по каждой остальной стране нацистского НАТО (по американским военным базам в Турции, а не по турецкой армии и не по турецкому населению, может быть...), по Австралии, Японии, Южной Корее, Филиппинам и Новой Зеландией. 😇 Чтобы избежать неотвратимых ударов по своей евро-натовской стране, правительство страны должно экстренно выйти из блока НАТО и выгнать со своей территории американские оккупационные войска или уничтожить американские оккупационные войска на свое й территории! 👻
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19 час.
Ю
Юрий Зубрин
Теперь становится понятна истерика блинкина и суть его слов о &quot;безответственности &quot; заявления Путина В.В.
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18 час.

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