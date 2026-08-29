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МОСИНФОРМ

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Тушинский тоннель отремонтировали на северо-западе Москвы

Тушинский тоннель отремонтировали на северо-западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили текущий ремонт Тушинского транспортного тоннеля (Нововолоколамский-1) на северо-западе Москвы.

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