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Четвертая "уголовка" против Трампа: экс-президенту США предъявлены новые обвинения

Четвертая "уголовка" против Трампа: экс-президенту США предъявлены новые обвинения

Бывшего главу США Дональда Трампа обвинили в попытке повлиять на исход выборов 2020 года.Большое жюри штата Джорджия предъявило новые обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года.

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