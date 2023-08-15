Четвертая "уголовка" против Трампа: экс-президенту США предъявлены новые обвинения

Бывшего главу США Дональда Трампа обвинили в попытке повлиять на исход выборов 2020 года.Большое жюри штата Джорджия предъявило новые обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года.