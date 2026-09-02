В МИД рассказали, как рухнул объем торговли России с Европой

Объем торговли России с Евросоюзом упал с 413 миллиардов долларов в 2013 году до 60 миллиардов в 2025 году, рассказал на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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