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Более 30 детей пострадали в Киргизии из-за наезда грузовика

Более 30 детей пострадали в Киргизии из-за наезда грузовика

Машина без водителя скатилась с горы в толпу детей.Pr Scr youtube.com/@Beka_studio--> Число детей, пострадавших в результате наезда грузовика на юге Киргизии, выросло до 32, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

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