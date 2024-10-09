Рынок нейронных сетей в рекламе: хайп VS результативность

Бум нейросетей произошел в 2022 году, когда компания OpenAI представила ChatGPT. Всего за два месяца после запуска чат-бот установил рекорд по быстрому росту аудитории, достигнув 100 млн активных пользователей.
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