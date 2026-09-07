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5 Sci-Fi Shows George Takei Appeared In (That Aren't Star Trek)

5 Sci-Fi Shows George Takei Appeared In (That Aren't Star Trek)

When he wasn't helming the bridge as Sulu on Star Trek, George Takei managed to rack up an impressive amount of sci-fi roles throughout his TV career.

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