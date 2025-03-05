❗️⚡️Сообщается, что в украинских штабах сразу после запрета на передачу данных американской разведки, массово отключились сервисы получения разведывательной информации в режиме реального времени.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Сообщается, что в украинских штабах сразу после запрета на передачу данных американской разведки, массово отключились сервисы получения разведывательной информации в режиме реального времени.