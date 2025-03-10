Еще один случай, когда работник салона сотовой связи продавал мошенникам данные клиентов. На этот раз в Кировске.
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Еще один случай, когда работник салона сотовой связи продавал мошенникам данные клиентов. На этот раз в Кировске.