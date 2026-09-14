В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком

ГААГА, 14 сентября. /ТАСС/. Пассажирский поезд, в котором находились около 150 человек, столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в городе Эрмело (провинция Гелдерланд) в Нидерландах.
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