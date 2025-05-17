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Косачев: Киев и Европа не заинтересованы в завершении конфликта

Косачев: Киев и Европа не заинтересованы в завершении конфликта

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что переговоры Москвы и Киева застопорены из-за отсутствия заинтересованности Киева и его европейских союзников в прекращении конфликта.

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