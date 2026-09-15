Релиз сказочного приключения Magical Blush

10 сентября состоялся релиз проекта «Magical Blush» от студии «Alkacer Game Studio» и издателя «DANGEN Entertainment».
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