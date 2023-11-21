Из чего складывается конечная стоимость куриных яиц? Инфографика

Резкий рост стоимости куриных яиц неприятно удивил россиян, с начала года по 7 ноября яйца в среднем по стране подорожали, по данным Росстата, на 21,16%, при том, что продовольственная инфляция за тот же срок составила лишь 3,67% в годовом выражении.