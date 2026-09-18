Midwest Braces For Diesel Crisis After Exxon's Joliet Refinery Suffers Disruption A major refinery in the US Midwest went offline this week after a power outage, adding to global refining disruptions as US diesel prices reach record highs.
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