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Zero Hedge

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Midwest Braces For Diesel Crisis After Exxon's Joliet Refinery Suffers Disruption

Midwest Braces For Diesel Crisis After Exxon's Joliet Refinery Suffers Disruption

Midwest Braces For Diesel Crisis After Exxon's Joliet Refinery Suffers Disruption A major refinery in the US Midwest went offline this week after a power outage, adding to global refining disruptions as US diesel prices reach record highs.

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