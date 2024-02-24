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Минфин Литвы призвал продолжать поиск путей конфискации зарубежных активов РФ

Минфин Литвы призвал продолжать поиск путей конфискации зарубежных активов РФ

Глава Министерства финансов Литвы Гинтаре Скайсте выступила с заявлением о том, что западным государства необходимо продолжать работать над поиском «законных» путей конфискации активов Российской Федерации за рубежом.

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