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Царьград

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Минцифры заявило о появлении 5G у 80% россиян к 2030 году

Минцифры заявило о появлении 5G у 80% россиян к 2030 году

Первые сети 5G запущены в 16 городах России, охватив 10 миллионов абонентов, с планами расширения до 50 городов.

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