РЭО зафиксировал снижение жалоб на ТКО второй месяц подряд

Пресс-служба РЭО сообщает о снижении жалоб на ТКО второй месяц подряд. В 2026 году зафиксировано 488,4 тысячи обращений.
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