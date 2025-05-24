JPMorgan назвал четыре сценария развития конфликта на Украине: вероятность каждого из них

По мнению экспертов, наиболее вероятным вариантом является так называемый «грузинский сценарий», который предполагает заморозку текущего военного противостояния без заключения полноценного мирного соглашения.
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