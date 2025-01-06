Бакинский диктатор вновь возложил вину за авиакатастрофу близ Актау на Россию

БАКУ (ИА Реалист). Главарь бакинского режима Ильхам Алиев встретился с членами семей погибшего экипажа пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО «Азербайджанские авиалинии», потерпевшего крушение возле казахстанского города Актау при выполнении рейса Баку-Грозный, и выжившими бортпроводниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии