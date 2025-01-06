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Бакинский диктатор вновь возложил вину за авиакатастрофу близ Актау на Россию

Бакинский диктатор вновь возложил вину за авиакатастрофу близ Актау на Россию

БАКУ (ИА Реалист). Главарь бакинского режима Ильхам Алиев встретился с членами семей погибшего экипажа пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО «Азербайджанские авиалинии», потерпевшего крушение возле казахстанского города Актау при выполнении рейса Баку-Грозный, и выжившими бортпроводниками.

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Комментарии
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РР
Рустик Рыксиев
Азеры рулят в России?
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21 час.
АЖ
Александр Жигилий
Если есть чем опровергнуть? Надо опровергать! Если нечем? То язык в задницу и надо у себя наводить порядок со всем этим дерьмом!!!
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3 час.

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