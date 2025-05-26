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Командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Ваня заявил, что брошенное националистическими батальонами Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружие в Романовке в Донецкой народной республике будет использовано против украинских военных.