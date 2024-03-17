Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.83

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)ПАМЯТИ СЕРЖАНТА ВДВ МАКСИМА МЕДВЕДЕВА.24 февраля 2022 года героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.
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