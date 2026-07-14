Эмулятор KytyPS5 научился запускать полноценные 3D-игры для PlayStation 5

Разработчик эмулятора KytyPS5 объявил о значительном прогрессе, так как новая версия программы научилась отображать графику в 3D-играх для PlayStation 5, включая GTA V, Quake II, PowerWash Simulator и Pac-Man World.
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