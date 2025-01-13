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Некоторые инвесторы потеряли доступ к распискам на российские акции

Некоторые инвесторы потеряли доступ к распискам на российские акции

Некоторые инвесторы потеряли доступ к своим депозитарным распискам на акции российских компаний в иностранной инфраструктуре после истечения лицензии Управления Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) на сворачивание операций с Мосбиржей, говорится в сообщении люксембургского депозитария Clearstream его клиентам, с которым ознакомились “Ведомости”.

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