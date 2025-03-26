Бастрыкин затребовал доклад о дороге в Спасском под Орлом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у своих орловских подчинённых доклад о результатах проверки по факту ненадлежащей транспортной инфраструктуры в селе Спасском Орловской области.
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