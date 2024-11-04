Президент Южной Кореи призвал принять меры против военного сотрудничества КНДР и России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал принять меры против военного сотрудничества КНДР и России. С таким заявлением он обратился к парламенту страны, в котором, в частности, подчеркивается необходимость укрепления сотрудничества партий.
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